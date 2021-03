Red 14:06 Arma artigianale nel frigo: 65enne in manette A Elini, gli agenti del Commissariato di Lanusei, con i colleghi della Questura di Oristano e al Corpo forestale e vigilanza ambientale, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo con l’accusa di detenzione abusiva di arma clandestina



LANUSEI – A Elini, gli agenti del Commissariato di Lanusei, con i colleghi della Questura di Oristano e al Corpo forestale e vigilanza ambientale, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 65enne con l’accusa di detenzione abusiva di arma clandestina. Nel corso di una perquisizione domiciliare, infatti, è stata rinvenuta, occultata in un frigo in disuso, un'arma artigianale.



Gli elementi di reato a carico dell'uomo hanno determinato l’Autorità giudiziaria a disporre la misura cautelare dell’obbligo di dimora. Ulteriori accertamenti verranno eseguiti sull’arma per verificare se sia stata utilizzata in precedenti episodi.