Casa delle Associazioni: 5 spazi a Porto Torres

Il bando è rivolto a organizzazioni costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal decreto legislativo 117 del 2017. I locali non possono essere affidati, tra gli altri, a partiti politici, associazioni sindacali e professionali di categoria, centri ricreativi aziendali dei lavoratori. L’assegnazione in concessione durerà cinque anni. Il bando specifica i requisiti e i termini per presentare la domanda.



«A seguito di un'attività di riorganizzazione degli spazi - dichiara l'assessore comunale al Patrimonio Alessandro Carta - ora siamo in grado di sfruttare la Casa delle associazioni al massimo delle sue potenzialità. Vogliamo valorizzare maggiormente il mondo associativo che rappresenta una leva importante per la nostra comunità sia nel sociale, ma anche nel campo culturale e turistico». «Finalmente verranno occupati anche gli ultimi spazi liberi della Casa delle associazioni - aggiunge la presidente della Consulta del volontariato Adonella Mellino - La nostra famiglia si allarga e la struttura sta diventando sempre di più il centro cittadino della solidarietà e un punto di riferimento per chi ha necessità».