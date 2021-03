Red 13:16 Iniziata la Settimana santa nell’Aou di Sassari Si è tenuta ieri, nella cappella San Pietro, la celebrazione delle Palme. Da giovedì, via agli appuntamenti fino a Pasqua







I sacerdoti della Cappellania ospedaliera hanno predisposto il calendario con gli appuntamenti. Giovedì santo, primo aprile, le celebrazioni saranno officiate nella cappella San Pietro. Alle 17, la “messa in coena domini”, alle 20 l’Ora santa. Venerdì santo, 2 aprile, alle 17, nella cappella del Santissima Annunziata, si celebrerà l’azione liturgica in “passione domini”.



Sabato santo, 3 aprile, la Veglia pasquale si svolgerà al Santissima Annunziata, alle 20. Domenica di Pasqua, 4 aprile, sono due le messe in programma: alle 10.30, nella cappella Sacra Famiglia, nella palazzina del Materno infantile e, alla stessa ora, al settimo piano dell'Ospedale Santissima Annunziata. Le funzioni religiose potranno essere seguite sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della Cappellania ospedaliera dell’Aou Sassari. Commenti SASSARI – Ha preso il via ieri (domenica), anche nelle cappelle dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, la Settimana Santa. Le messe per la la celebrazione della “Domenica delle Palme” si sono tenute nella cappella San Pietro di Viale San Pietro e al settimo piano dell'Ospedale “Santissima Annunziata”.I sacerdoti della Cappellania ospedaliera hanno predisposto il calendario con gli appuntamenti. Giovedì santo, primo aprile, le celebrazioni saranno officiate nella cappella San Pietro. Alle 17, la “messa in coena domini”, alle 20 l’Ora santa. Venerdì santo, 2 aprile, alle 17, nella cappella del Santissima Annunziata, si celebrerà l’azione liturgica in “passione domini”.Sabato santo, 3 aprile, la Veglia pasquale si svolgerà al Santissima Annunziata, alle 20. Domenica di Pasqua, 4 aprile, sono due le messe in programma: alle 10.30, nella cappella Sacra Famiglia, nella palazzina del Materno infantile e, alla stessa ora, al settimo piano dell'Ospedale Santissima Annunziata. Le funzioni religiose potranno essere seguite sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della Cappellania ospedaliera dell’Aou Sassari.