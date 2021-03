Red 14:21 Covid-19: il sindaco di Alghero chiude le scuole Il primo cittadino di Alghero ha appena firmato un´ordinanza che prevede la chiusura di tutte le scuole e gli asili presenti nel territorio







Le scuola cittadine, in caso di effettivo miglioramento della situazione, dovrebbero quindi riaprire mercoledì 7 aprile in concomitanza con la fine delle vacanze pasquali. L'ordinanza del primo cittadino algherese arriva sulla scia di quanto fatto anche da altri suoi “colleghi” nell'Isola. Ultimo, ieri sera, il sindaco di Tempio Pausania Gianni Addis Commenti ALGHERO - Il sindaco Mario Conoci ha appena firmato un'ordinanza che va a chiudere le scuole e gli asili presenti nel territorio algherese per le giornate di domani, martedì 30, e mercoledì 31 marzo. Questo, a causa del propagarsi del Covid-19, in un momento nel quale le varianti stanno mettendo in difficoltà ancora maggiore il sistema sanitario. L’ordinanza tiene conto della situazione che vede alcune classi messe in isolamento fiduciario dalle autorità sanitarie e scolastiche con conseguente sospensione delle lezioni.«Una decisione cautelare, opportuna, per fare una valutazione a partire da oggi fini alla conclusione delle vacanze pasquali; una valutazione necessaria sulla situazione sanitaria complessiva. Fino al 7 di aprile non si andrà a scuola e nel frattempo verrà valutato se l’ordinanza avrà una limitazione nel tempo o se dovrà essere prolungata. Continuiamo a monitorare l’evolversi della situazione - sottolinea Conoci - ma ciò che deve restare sempre alto è comunque il comportamento di tutti noi, che deve proseguire con il rispetto delle prescrizioni».Le scuola cittadine, in caso di effettivo miglioramento della situazione, dovrebbero quindi riaprire mercoledì 7 aprile in concomitanza con la fine delle vacanze pasquali. L'ordinanza del primo cittadino algherese arriva sulla scia di quanto fatto anche da altri suoi “colleghi” nell'Isola. Ultimo, ieri sera, il sindaco di Tempio Pausania Gianni Addis [LEGGI]