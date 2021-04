S.A. 10:00 Pula entra in lockdown La decisione della sindaca Carla Medau è stata presa a causa dell´aumento dei contagi negli ultimi giorni e resterà in vigore sino al 16 aprile. Attualmente i Comuni sardi in zona rossa sono dodici







PULA - Pula in zona rossa dalla mezzanotte di oggi. La decisione della sindaca Carla Medau è stata presa a causa dell'aumento dei contagi negli ultimi giorni e resterà in vigore sino al 16 aprile.E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio salvo che per comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità. Si ferma anche il commercio al dettaglio (tranne alimentari), i barbieri e i parrucchieri. Aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Chiusi parchi, giardini e cimitero.Attualmente i Comuni sardi in lockdown sono dodici. Gli altri paesi della Sardegna in zona rossa sono Bultei, Soleminis, Burcei, Villa San Pietro, Donori, Samugheo, Sindia, Golfo Aranci, Bono, Uri e Pozzomaggiore.