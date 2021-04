Red 22:07 Sos sangue: sabato si dona al mercato Campagna amica E’ possibile farlo nel mercato di Nuoro, in Piazza Vittorio Emanuele, dove sabato 3 aprile, dalle 8.30 è possibile donare il sangue, nell’autoemoteca dell’Avis







In Sardegna, il fabbisogno di sangue è più alto rispetto alla media, perché 50–55mila sacche (circa il 55percento) è destinato ai talassemici, che hanno bisogno di trasfusioni frequenti. Inoltre, un’altra alta incidenza arriva anche nel periodo estivo, quando ci sono molti turisti. Il 60percento del sangue raccolto nell’Isola, circa 53mila sacche, arriva grazie all’impegno dell’Avis; di queste, 7.400 nella provincia di Nuoro. La collaborazione tra Coldiretti e Campagna amica Nuoro Ogliastra con l’Avis Nuoro nasce proprio per rafforzare la campagna di sensibilizzazione dei cittadini. «I mercati di Campagna amica sono delle grandi comunità sociali e solidali molto attenta a queste tematiche – afferma il presidente di Coldiretti Nuoro-Ogliastra Leonardo Salis – La sinergia con l’Avis va avanti da tempo con successo grazie alla sensibilità dei produttori e dei clienti dei nostri mercati. Così come sono attive altre attività come quella della spesa sospesa contadina indirizzate in questo caso alle persone in difficoltà economica”.



Possono donare il sangue tutte le persone dai 18 ai 65 anni che, precisa Pier Luigi Barigazzi, nuorese e membro dell'esecutivo nazionale dell'Avis. «non devono essere per forza digiuni, anzi si consiglia una leggera colazione, l'importante che si evitino latticini e derivati. Si può donare ogni tre mesi E' un gesto gratuito, che anzi ci aiuta a monitorare il nostro stato di salute, visto che ci vengono fatte anche le analisi del sangue». "Invitiamo tutti i clienti dei nostri mercati a fermarsi qualche minuto in più sabato per donare il sangue – è l'invito di Salis - La struttura di Coldiretti e le aziende di Campagna amica anche questa volta daranno il proprio contributo». Commenti NUORO - Un gesto di generosità alla vigilia di Pasqua. E' possibile farlo nel mercato di Campagna amica di Nuoro, in Piazza Vittorio Emanuele, dove sabato 3 aprile, dalle 8.30 è possibile donare il sangue, nell'autoemoteca dell'Avis. L'iniziativa, promossa da Coldiretti e Campagna amica Nuoro Ogliastra con Avis Nuoro. Un gesto, gratuito, importante che assume maggiore valore in Sardegna, dove la richiesta di sangue è maggiore rispetto alle altre regioni, nonostante le donazioni siano oltre la media virtuosa fissata dall'Organizzazione mondiale della sanità. Sono circa 82mila le donazioni annuali in Sardegna, più di 50 ogni mille abitanti, sopra la media di 40 ogni mille stabilita dall'Oms. Nonostante la virtuosità dei sardi, però, le donazioni non sono sufficienti per il fabbisogno interno che è di 105mila sacche. Per questo, ogni anno l'Isola è costretta a importare dalle 20 alle 25mila sacche.