video S.A. 11:39 Aperto l´hub vaccini al Mariotti

«Entro un mese vaccini a tutti» La notizia più confortante ai microfoni del Quotidiano di Alghero arriva dal coordinatore dell´hub vaccini del Mariotti Gioacchino Greco: entro un mese Alghero potrebbe avere tutti i suoi abitanti serviti con la prima dose del vaccino per il Covid 19







Nella foto: il coordinatore dell'hub vaccini del Mariotti Gioacchino Greco Commenti ALGHERO - Sono iniziate questa mattina (sabato ndr), nella palestra “Mariotti”, le attività del nuovo centro vaccinale di Alghero [ LEGGI ]. Quello di oggi viene definito uno "stress test" per avviare e cooordinare le operazioni che proseguiranno anche a Pasquetta per mezza giornata (pausa a Pasqua) e proseguiranno da martedì 7 aprile a pieno regime.«Trecentocinquanta vaccinazioni è l'obiettivo di oggi tra insegnanti, over 80 e persone fragili ma contiamo di arrivare a circa 1200/1400 vaccinazioni quotidiane» dichiara ai microfoni delil coordinatore dell'hub cittadina, il dottor Gioacchino Greco. Anche ad Alghero le persone che si metteranno in coda dalle 18 potrebbero avere la speranza di una dose prima del previsto qualora ci fossero dei vaccini avanzati a conclusione delle liste giornaliere.Ma la notizia più confortante da parte del coordinatore è che entro un mese Alghero potrebbe avere tutti i suoi abitanti serviti con la prima dose: «la popolazione algherese in parte è già stata vaccinata, quindi dai conteggi che abbiamo fatto noi restano circa 25mila persone da vaccinare. Dovessimo mantenere il ritmo previsto nell'arco di un mese dovremmo vaccinare tutti».Nella foto: il coordinatore dell'hub vaccini del Mariotti Gioacchino Greco Guarda e condividi il video su Alguer.tv