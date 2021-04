S.A. 10:07 Pasqua e Pasquetta blindate

Nuovi casi e ricoveri in Sardegna. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 328 nuovi contagi (in calo rispetto al giorno precedente quando erano stati 473). In totale sono stati eseguiti 1.023.789 tamponi, per un incremento complessivo di 4.647 test rispetto al dato precedente. Si registra un nuovo decesso (1.241 in tutto). Sono, invece, 255 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+11), mentre sono 38 (+3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.996. I guariti sono complessivamente 30.113 (+69), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 12. Sul territorio, dei 46.655 casi positivi complessivamente accertati, 11.774 (+87) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.208 (+32) nel Sud Sardegna, 3.952 (+28) a Oristano, 9.199 (+61) a Nuoro, 14.522 (+120) a Sassari. Commenti CAGLIARI - Tutta Italia è in zona rossa sino al giorno di Pasquetta compreso. La Sardegna tornerà in zona arancione da martedì 6 aprile. Nei giorni delle festività "blindate" sono stati predisposti servizi straordinari di controllo da parte delle forze dell'ordine.. Vietati tutti gli spostamenti, salvo che nei casi di lavoro, salute o necessità. Per cui non ci si può muovere né all'interno della propria Regione, né all'interno del proprio comune e per compiere gli spostamenti consentiti è necessaria l'autocertificazione. Si può uscire per andare nei negozi aperti, per fare una passeggiata o per andare in un luogo di culto (il più vicino alla propria abitazione). Esclusivamente il 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito spostarsi verso un'altra abitazione privata nella stessa Regione, dalle 5 alle 22. Sarà consentito spostarsi in massimo 2 persone, esclusi i minori sotto i 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 328 nuovi contagi (in calo rispetto al giorno precedente quando erano stati 473). In totale sono stati eseguiti 1.023.789 tamponi, per un incremento complessivo di 4.647 test rispetto al dato precedente. Si registra un nuovo decesso (1.241 in tutto). Sono, invece, 255 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+11), mentre sono 38 (+3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.996. I guariti sono complessivamente 30.113 (+69), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 12. Sul territorio, dei 46.655 casi positivi complessivamente accertati, 11.774 (+87) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.208 (+32) nel Sud Sardegna, 3.952 (+28) a Oristano, 9.199 (+61) a Nuoro, 14.522 (+120) a Sassari.