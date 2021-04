Pasquetta: 1000 controlli nell'isola

15:47 261 nuovi positivi a Pasqua, più ricoveri Ecco i dati Covid delle ultime 24ore in Sardegna. Due i decessi. Sono invece 278 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+21), mentre sono 45 (+4) i pazienti in terapia intensiva. Rapporto positivi-tamponi all'11,9%