A.B. 20:36 Campionati italiani Assoluti: Alghero protagonista Ottima prestazione per Alice Maggioni, che si conferma, per l’ennesima volta, una delle migliori velociste della Nazione. Nella piscina di Riccione, la portacolori del Green Alghero ha nuotando i 50stile libero in 26”30, sfiorando di 10centesimi il suo primato regionale Assoluto







Con questa prestazione, Maggioni ha timbrato il miglior tempo di tutte le fortissime coetanee, vincendo la sua batteria. Risultato che assume ancor maggior rilevanza data la difficoltà nello svolgere gli allenamenti (non più di quattro-cinque la settimana) a Porto Torres. Grande soddisfazione per tutta la squadra del Green, che sarà impegnata da venerdì 23 a domenica 25 aprile nei Campionati Regionali di Categoria, a Cagliari, con tutti gli atleti appartenenti alla categoria assoluta.



