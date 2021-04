S.A. 12:00 Salaris, neo assessore regionale: attesa nomina La nomina del coordinatore regionale e capogruppo dei Riformatori dovrebbe avvenire tra oggi e domani. L´assessorato ai Lavori pubblici era rimasto vacante dalla scomparsa di Roberto Frongia







La nomina del coordinatore regionale e capogruppo dei Riformatori dovrebbe avvenire tra oggi e domani. L'assessorato era rimasto vacante dalla scomparsa di Roberto Frongia.



Nello scacchiere dei partiti, dunque, l'assessorato resta in mano ai Riformatori. Il rimpasto preannunciato potrebbe cambiare le forze in campo a partire dalla prossima estate.



Nella foto: Aldo Salaris Commenti CAGLIARI - Aldo Salaris sarà il nuovo assessore dei Lavori pubblici della Regione Sardegna. E' quanto emerge dal vertice di maggioranza che il presidente della Regione Christian Solinas ha convocato prima della discussione in Aula del disegno di legge 107 sulla riorganizzazione della presidenza della Regione e al quale hanno partecipato i segretari delle forze di centrodestra.La nomina del coordinatore regionale e capogruppo dei Riformatori dovrebbe avvenire tra oggi e domani. L'assessorato era rimasto vacante dalla scomparsa di Roberto Frongia.Nello scacchiere dei partiti, dunque, l'assessorato resta in mano ai Riformatori. Il rimpasto preannunciato potrebbe cambiare le forze in campo a partire dalla prossima estate.Nella foto: Aldo Salaris