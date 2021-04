Cor 13:22 Salgono a 165 i contagi ad Alghero

11 ricoveri e 259 in isolamento Cresce ancora ad Alghero il numero dei positivi al Coronavirus. Undici i pazienti ospedalizzati, mentre gli algheresi dei quali è disposta la quarantena sanitaria sono 259, in netto calo rispetto a qualche giorno addietro



Covid-19 nel territorio comunale di Alghero. Se nel bollettino diramato martedì scorso dal sindaco i casi di positività accertata in città erano 159, alla giornata odierna (giovedì 8 aprile) i dati ufficiali dell'Ats Sardegna segnano quota 165 (+6). Di questi, undici persone sono ricoverati presso le strutture ospedaliere del territorio, tra Alghero e Sassari. Netto calo, invece, il numero delle persone per le quali è disposta la quarantena fiduciaria, che scendono da 550 a 259 (-291). Questa mattina intanto si sono registrati alcuni problemi presso il centro vaccinale del Mariotti: a seguito di una ispezione dell'Arpas, le operazioni hanno subito uno stop di circa un'ora con inevitabili disguidi e ritardi. Commenti