La Sardegna rischia la zona rossa da lunedì Rt in risalita, occupazione dei posti letto e lentezza nella vaccinazione i problemi del sistema sanitario nell´Isola Covid: 305 positivi e 5 morti nelle ultime 24ore Decisivo risulterà il monitoraggio della cabina di regia dell´Istituto Superiore di Sanità in programma nella giornata di venerdì.in risalita, occupazione dei posti letto e lentezza nella vaccinazione i problemi del sistema sanitario nell´Isola



bianca sperimentata soltanto qualche settimana fa. Così la Sardegna rischia di finire in zona rossa già dalla giornata di lunedì 12 aprile, proprio nella settimana in cui quasi tutte le regioni d'Italia potrebbero invece colorarsi di arancione.



Aumentano i contagi in Sardegna, 305 nelle ultime ventiquattrore, con 5 decessi e un indice di positività del 4,6%. Decisivo risulterà il monitoraggio della cabina di regia dell´Istituto Superiore di Sanità in programma nella giornata di venerdì. Per l'Isola c'è l'Rt e l'occupazione dei posti letto in rapida risalita, a cui si aggiunge la lentezza nella vaccinazione su scala regionale. Questi i principali problemi del sistema sanitario a pesare come un macigno sulle rigide regole di assegnazione dei livelli di rischio.



