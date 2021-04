Red 19:08 Sardi e sicuri: l´appello di Campus «Aderiamo in massa per fermare il Coronavirus», chiede ai suoi concittadini il sindaco di Sassari, in vista della campagna di screening in programma sabato 10 e domenica 11 aprile







Con queste parole, il sindaco di Sassari Nanni Campus si è rivolto alla popolazione sassarese, chiedendo che ci sia un’adesione massiccia alla campagna “Sardi e sicuri”, promossa dalla Regione Sardegna, che sabato 10 e domenica 11 aprile consentirà ai residenti a Sassari di sottoporsi a test antigenico gratuito in quindici postazioni (tredici ampie palestre e due altri spazi ugualmente idonei) messe a disposizione dal Comune. «Ci tengo a rivolgermi in particolare ai più giovani perché si sottopongano a questo test, veloce, indolore, gratuito e sicuro – ha continuato il primo cittadino - Sono le persone che hanno ovviamente e giustamente più occasioni di incontro e socialità e con una loro adesione importante allo screening si può sicuramente dare un colpo importante al Coronavirus, per poter tornare tutti quanto prima alla normalità». Campus ha fatto un appello a chi «lamenta giustamente i gravissimi danni economici legati alle chiusure: sfruttiamo l’occasione per dimostrare nei fatti che vogliamo tornare a poter vivere e lavorare in libertà ma in sicurezza».



Sabato e domenica, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, sarà possibile effettuare il tampone naso-faringeo per la rilevazione del Covid nel centro più vicino alla propria abitazione: Palestra Bunker, in Via Poligono; scuola primaria, in Piazza Sacro Cuore ingresso da Via Canepa, a Li Punti; scuola secondaria di primo grado, in Via Onida, e scuola primaria, in Via Era; nel quartiere di Latte Dolce, nella palestra delle piscine, in Via Madre Teresa di Calcutta; nella scuola primaria di Via Fontana e in quella di Via Forlanini 16; nella scuola primaria di Via Savoia 18, in quella di Via Washington 1 e di Via Genova 15; al Monte Rosello Alto, nella scuola primaria di Via Manzoni; nella scuola secondaria di primo grado di Via Mastino 6 e nella primaria di San Giuseppe, in Corso Cossiga. Due le sedi nelle borgate: a La Corte, nel salone parrocchiale di Piazza Don Pittalis, e a Campanedda, nella Sala Consiglio di Piazza Don G.M.Ruiu-Soro.



Il test antigenico è gratuito, richiede pochi secondi e non comporta alcun problema. Dopo 15', si avrà il risultato. In caso di positività, si sarà sottoposti anche al tampone molecolare, sempre gratuitamente. In ogni sede sono previste più postazioni, per ridurre al minimo l’attesa. Per accedere al servizio è necessario presentarsi con la tessera sanitaria e il documento di identità. I minorenni (possono aderire tutte le persone dai dieci anni in su) dovranno essere accompagnati da un adulto. Si richiederà anche un numero di cellulare, sul quale verrà inviata la password per accedere all'esito. Il referto sarà scaricabile dall'area riservata del Fascicolo sanitario elettronico.



