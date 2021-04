Cor 18:40 Furti ad Alghero: colpo in via Roma Non si placa la furia dei malviventi nella città di Alghero che sfruttano il buio per colpire indisturbati. Ancora furti e danni ad attività commerciali, nelle campagne e in numerose abitazioni



Carpisa": oltre agli ingenti danni alla vetrata d'ingresso, il bottino conta un salvadanaio destinato al canile Primavera di Alghero e nulla di più. Immediata la denuncia alle forze dell'ordine. Commenti ALGHERO - Ancora malviventi scatenati, soprattutto nelle ore notturne, nella città di Alghero. Furti e danni ad attività commerciali, nelle campagne e in numerose abitazioni sono ormai da diversi mesi all'ordine del giorno. L'ultimo colpo, soltanto in ordine di tempo, è avvenuto la scorsa notte nella centralissima via Roma. Preso d'assalto il noto negozio di abbigliamento e accessori "": oltre agli ingenti danni alla vetrata d'ingresso, il bottino conta un salvadanaio destinato al canile Primavera di Alghero e nulla di più. Immediata la denuncia alle forze dell'ordine.