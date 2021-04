Red 22:49 Parco Tepilora: Ciccolini presidente Sostituisce Francesco Murgia, presidente pro tempore e rappresentante della provincia di Nuoro. Il vicepresidente è il delegato dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente Paolo Puddu







Come da statuto, la guida del Parco va a uno dei quattro primi cittadini (gli altri sono Antonella Canu per Lodè, Barore Ruiu per Posada e Martino Giovanni Sanna per Torpè) che, con i propri territori, fanno parte dell’area protetta. Il Parco di Tepilora, istituito dalla Regione autonoma della Sardegna nell’autunno del 2014, si trova nel nord est della Sardegna e si estende per quasi 8mila ettari tra Bitti, Lodè, Torpè e Posada. Oltre ai quattro sindaci, compongono l’assemblea un rappresentante dell’Assessorato regionale della Difesa dell’ambiente, uno della Provincia di Nuoro e uno dell’Agenzia regionale Forestas.



«Ringrazio tutti i componenti dell’Assemblea per la fiducia assegnatami oggi. Dopo una fase di transizione gestita in modo impeccabile dal vicepresidente Francesco Murgia, ora dobbiamo ripartire con l’energia giusta per completare l’offerta da proporre ai cittadini e valorizzare così il lavoro fatto da chi mi ha preceduto – ha dichiarato Giuseppe Ciccolini poco dopo l’elezione - Quella che verrà sarà una fase organizzativa molto intensa, da condurre di concerto con la Regione e l’Agenzia Forestas. Questa presidenza continuerà lungo il solco della collaborazione armonica tra i sindaci e le comunità del Parco».



