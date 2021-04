Red 18:22 Libri: Le strade della vita al Campiello L´ultimo romanzo di Maria Teresa Petrini, pubblicato dalla Nemapress edizioni, parteciperà al concorso più prestigioso della narrativa italiana







Il romanzo, come d'abitudine per la Petrini, ha numerosi flashback che recuperano tradizioni e usi del popolo sardo di inizio secolo. Un colpo di scena finale con un omicidio, colora di giallo il racconto. Punti di forza come per gli altri libri dell'autrice, sono la descrizione accurata di Cagliari e della Sardegna, con un indubbia conoscenza dell'animo umano.



Maria Teresa Petrini, medico, docente universitaria, già eletta consigliere regionale nell'11esima (in cui è stata presidente della Commissione Cultura) e nella 12esima legislatura (membro della Commissione per le Pari opportunità), è presente nell’Antologia “Scrittori sardi contemporanei” Con la Nemapress edizioni, ha pubblicato anche i romanzi “La sacerdotessa di Nur”, “Il fiume dei sogni” e “La magia dei ricordi nascosti”. Ha vinto numerosi concorsi di narrativa, più volte il “Mercede Mundula” della Fidapa di Cagliari e il Premio “Europa e cultura” assegnatole alla Sapienza Università di Roma.



