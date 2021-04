Cor 18:12 Ottana, 40 chili di marijuana in casa La scoperta in seguito al nervosismo che ha tradito il malvivente fermato dagli agenti della Questura di Nuoro durante un normale controllo lungo la provinciale 17. Da qui il controllo nell´abitazione e la scoperta della marijuana



Commenti NUORO - Maxi sequestro di marijuana a Ottana, paese del Nuorese. La scoperta in seguito al nervosismo che ha tradito il malvivente fermato durante un normale controllo lungo la provinciale 17. Insospettiti dall'atteggiamento del conducente dell'auto, gli agenti hanno proceduto a un controllo e trovato delle buste di marijuana sotto il sedile anteriore dell'auto. Da qui il controllo è stato esteso all'abitazione, dove i poliziotti hanno trovato 40 chili di marijuana. L'uomo è stato deferito in stato di libertà.