Red 23:23 Sardegna Open: Cagliari incorona Sonego Il tennista piemontese si è aggiudicato il trofeo dell´Atp250 sui campi in terra battuta di Monte Urpinu battendo in rimonta il serbo Laslo Djere 2-6, 7-6(5), 6-4 in 3h01´ di gioco. Con questa vittoria, l´azzurro entra nella Top 30 mondiale







Una sfida che era iniziata con il serbo decisamente sugli scudi e che approfittava di un avversario ancora non in feeling con il match per imporre il suo gioco solido, che lo aveva già visto vincitore nell'Isola, nell'ottobre 2020, nell'Atp250 del Forte Village. Poi, Sonny ha trovato la misura, ha iniziato a comandareil gioco, volando 4-1 nel secondo parziale. Qui si è fatto riprendere da Djere, ma al tie-break ha trovato il pass per il set decisivo.



Set decisivo che ha visto l'azzurro rincorrere in avvio, ma poi salite 5-3, prima di chiudere due giochi dopo con il suo caratteristico urlo di grinta e gioia. Una gioia che lo spedisce nella Top 30 mondiale.



