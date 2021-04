S.A. 8:40 Cercasi marinaio a Porto Torres La richiesta per martedì 13 aprile arriva dalla Capitaneria di Porto Torres per conto della Compagnia Italiana di navigazione Spa. Viene richiesta la qualifica ´ufficiale di coperta´



Commenti PORTO TORRES - Chiamata all'imbarco di un marinaio per martedì 13 aprile. La richiesta arriva dalla Capitaneria di Porto Torres per conto della Compagnia Italiana di navigazione Spa. Viene richiesta la qualifica 'ufficiale di coperta'. La convocazione è fissata per le 10, presso gli uffici di Via del Mare.