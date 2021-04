S.A. 15:46 In arrivo decreti latte per la Sardegna In arrivo i decreti ministeriali sulle produzioni di latte di pecore e dei formaggi ovini in Sardegna. La comunicazione è del Centro Studi Agricoli







Si pone fine così, all’incertezza in Sardegna dei dati sulle produzioni di latte ovino e sulle produzioni dei formaggi, che in tutti questi anni hanno creato incertezza sul prezzo a litro di latte pagato ai nostri allevatori di pecore, afferma Tore Piana presidente del Centro Studi Agricoli.



«Ora è necessario che OILOS (L’Organismo Interprofessionale sul latte di Pecora) esca dal torpore di questi mesi e si attivi ad essere operativo preparando ad esempio, una bozza di contratto tipo, per la vendita del latte di pecora» quanto chiede il Centro Studi Agricoli a gran voce: «una volta definiti i Decreti attuativi basterà la semplice consultazione del Sian, il portale informatico del Mipaaf, per conoscere quanto latte, sia ovicaprino si produce e quanto formaggio viene prodotto in Sardegna. Avremo così uno scenario sempre aggiornato su cui potremo pianificare gli interventi di sostegno della filiera. «In Sardegna, non appena sarà operativa la norma sul monitoraggio delle produzione del latte e del formaggio, saranno più tutelati sia produttori che consumatori», conclude Tore Piana.



