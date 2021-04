S.A. 13:50 Vaccini al Mariotti sotto la pioggia: proteste Proteste stamane ad Alghero per l´attesa dei vaccini sotto la pioggia. La denuncia dei cittadini e quella dell´Opposizione contro i responsabili della logistica nell´hub di via Vittorio Emanuele







Nella foto: i cittadini in attesa del vaccino questa mattina al Mariotti Commenti ALGHERO - Proteste stamane ad Alghero per l'attesa dei vaccini sotto la pioggia. Un cittadino se la prende «con lo stratega della logistica che non ha pensato minimamente che per riparare dalle intemperie le persone in attesa si potevano allestire tende militari, gazebi commerciali o grandi tensostrutture sul prato ingiallito del rettangolo di gioco del glorioso Mariotti». Sempre a chi è responsabile dell'organizzazione si imputa la mancanza di sedie: «soltanto sabato alle 13,00 sul campo sono state sistemate un certo numero di sedie per fare accomodare un centinaio di persone in attesa da qualche ora. Nei giorni precedenti erano stati bellamente in piedi, solo alcuni seduti dove una volta sedevano gli spettatori del calcio giocato. Come non averci pensato prima?».Al coro delle contestazionisi unisce anche l'Opposizione cittadina. «Le immagini odierne con persone ultrasettantenni costrette sotto la pioggia al campo sportivo Mariotti, in attesa di essere chiamate dentro la palestra per essere vaccinate, trasmettono l'idea di un'organizzazione che fa letteralmente acqua da tutte le parti».«Per giorni - scrivono in una nota congiunta i partiti del centro-sinistra algherese - abbiamo visto il Sindaco e numerosi esponenti della maggioranza di centrodestra preoccupati di comparire e di farsi fotografare all'del Mariotti. Colpisce che in tutta questa smania di apparire, però, nessuno abbia pensato che, per riparare dalle intemperie le persone in attesa, si potessero allestire delle tende militari o dei gazebi o delle tensostrutture sul campo del Mariotti e che solo da questo sabato qualcuno abbia ragionato sull’utilità di posizionare delle sedie per l'attesa dei vaccinandi».Nella foto: i cittadini in attesa del vaccino questa mattina al Mariotti