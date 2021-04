Red 21:33 Mura presidente della Commissione Lavoro «Facciamo i più fervidi auguri di buon lavoro alla nostra parlamentare», ha dichiarato il segretario regionale del Partito democratico Emanuele Cani







Nella foto: la parlamentare Romina Mura Commenti CAGLIARI - La deputata sarda del Partito democratico Romina Mura è stata eletta oggi (mercoledì) presidente della Commissione Lavoro alla Camera dei deputati. «Una nomina che giunge in un momento molto delicato e importante per il Paese e per la nostra regione», sottolinea il segretario regionale del Pd Emanuele Cani.«Sono tante, infatti, le vertenze aperte, che richiedono impegno e costanza per arrivare a una soluzione che possa dare risposte ai territori e alle persone coinvolte. Per questo motivo, facciamo i più fervidi auguri di buon lavoro alla nostra parlamentare», conclude esponente Dem.Nella foto: la parlamentare Romina Mura