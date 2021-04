Cor 10:28 "Ok Ba" medley per festeggiare i due anni Il nuovo singolo Fertilia è intanto pronto al lancio nazionale. Sarà solo il primo di una serie di quattro brani che nei prossimi mesi animeranno momenti, frequenze, quotidianità, amplificatori e piattaforme online d’Italia e di Sardegna







Una parole è stato il primo EP di Ok Ba, quello che li racconta nel sound degli esordi, quello che li ha proiettata sulla scena regionale aprendolo loro il sipario di alcuni dei palchi più importanti dell’Isola, affiancando la loro proposta a quella di artisti di livello nazionale e proponendola all’attenzione di addetti ai lavori come Onori e Rìgano, appunto, viatico ad un futuro in cui nulla è precluso e tutto è ancora da suonare, scrivere, ascoltare e vivere. Futuro che riparte da Fertilia. «Una volta sono salito in macchina e ho raggiunto Fertilia - dice Pasquale Demis Posadinu ripensando alla genesi del singolo -. Mi sono seduto su una panchina, nella piazza che guarda al mare e al cui centro c'è un leone alato che ricorda piazza San Marco in quell’incanto di città che è Venezia. Volevo scrivere una canzone e nel frattempo aspettavo, o forse speravo soltanto che una persona mi raggiungesse. Ho aspettato per ore, il sole è calato e non è successo niente: nessuno mi ha mai raggiunto. Solo le parole del testo, solo questa canzone».



Fertilia rappresentato una vera e propria svolta nel sound e nel nostro modo di creare le canzoni di Ok Ba. «Di solito partivamo da un'idea acustica per poi cucirle addosso una strumentale che la vestisse al meglio. Con Fertilia il percorso è stato l'inverso. Creare una strumentale per poi scriverne il testo - spiega Alberto Atzori -. Il bello è che si trattava di un reggaeton: di più, era il nostro primo reggaeton! Abbiamo provato quindi a nobilitare un po' questo travolgente ritmo latino mettendoci sopra delle parole che non fossero le solite corazon, amor, bailando, te quiero. Inizialmente la canzone si intitolava Le tue canzoni magiche. Il ritornello era completamente diverso da quello attuale, tranne che per un piccolo particolare: finiva con il verso il tuo sguardo gentile. Da lì l'intuizione di prendere quelle quattro parole e renderle l'inizio del ritornello, riscrivendone la melodia e basandola proprio su quella frase». La demo iniziale è stata poi stata migliorata ulteriormente da Riccardo Onori e Christian Rìgano che in fase di produzione l'hanno messa ancora più a fuoco dal punto di vista sonoro lavorandola poi nel loro studio insieme a Alberto Atzori e Pasquale Demis Posadinu per completare arrangiamento e produzione.