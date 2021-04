Red 20:41 Covid-19: positivi in aumento a Tempio Pausania Nella cittadina, è in aumento il numero dei contagi da Coronavirus. I positivi sono cinquantatre, di cui molti con variante inglese. Le persone poste in quarantena obbligatoria sono 112



TEMPIO PAUSANIA - E' in aumento a Tempio Pausania il numero dei contagi da Covid-19. I positivi sono cinquantatre, di cui molti con variante inglese. Le persone poste in quarantena obbligatoria sono 112. «I dati della rapida diffusione del virus in città sono allarmanti – dichiara il sindaco Gianni Addis – basti pensare che in soli quindici giorni si è passati dall'avere otto casi di positività a cinquantatre casi accertati, destinati ad aumentare nelle prossime ore, come lasciano prevedere le informazioni in nostro possesso». La presenza confermata anche a Tempio di varianti del virus desta grande preoccupazione in quanto, come viene ripetutamente ricordato dagli esperti in ambito medico e scientifico, in questo caso il contagio e la diffusione sono più rapidi e colpiscono di più i giovani. Inoltre, il loro tracciamento richiede molto più tempo e per questo, in assenza di comportamenti responsabili e prudenti, il rischio concreto e reale è quello di non riuscire a bloccare l'estendersi del contagio.



Come ha ben chiarito l’Istituto superiore di sanità, la cosiddetta “variante inglese” del virus Sars-CoV-2 ha una trasmissibilità di molto superiore rispetto ai ceppi non varianti e per questa ragione si rende indispensabile adottare tutte le opportune misure di controllo, anche le più stringenti, per evitare pericolosi focolai. Pertanto, il primo cittadino esorta ancora una volta la popolazione tempiese alla massima prudenza, a tenere comportamenti responsabili, a rispettare i divieti e ad adottare rigorosamente tutte le misure di sicurezza e di protezione, prime fra tutte il distanziamento interpersonale, l'uso delle mascherine e l'igienizzazione frequente delle mani, nonché a ridurre allo stretto necessario gli spostamenti, unici strumenti di tutela per la salute di tutti. «Ho sempre elogiato il comportamento dei miei concittadini che in tutto questo lungo periodo di sacrifici e rinunce, hanno davvero dimostrato di avere senso civico e di responsabilità – afferma Addis – ma ora, però, risulta evidente che ci sia un calo di attenzione da parte di tutti, come dimostrano i numeri così alti dei contagi. Numeri che sono purtroppo destinati a crescere ancora: di questo passo il periodo di chiusura in città si allungherà ben oltre le due settimane».



Nel frattempo, prosegue a Tempio la campagna vaccinale, seppure con qualche rallentamento a causa delle difficoltà nel reperimento dei vaccini, fatto questo che molto probabilmente protrarrà i tempi previsti per sua conclusione. E sulle modalità organizzative delle operazioni del piano delle vaccinazioni, il sindaco ricorda che il Comune non si occupa, né può farlo, dei “soggetti fragili”. Chi ritiene di rientrare in questa categoria deve mettersi in contatto con il proprio medico curante e non deve chiamare i numeri di telefono che il Comune ha messo a disposizione per le altre categorie di persone. Sarà poi il medico curante a comunicare al Servizio di Igiene pubblica i nominativi dei pazienti da inserire nell'elenco dei soggetti fragili, pazienti che, quando arriverà il momento del loro turno, verranno chiamati dallo stesso Servizio di Igiene e non dal Comune: «Si invita quindi la popolazione a non utilizzare le linee telefoniche dedicate alla formazione degli elenchi per la vaccinazione degli altri soggetti, per evitare a tutti perdite di tempo prezioso, soprattutto ora che bisogna procedere con la massima tempestività».



Nella foto: il sindaco Gianni Addis