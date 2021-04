Red 13:43 Cagliari velocizza i vaccini Il Comune scende in campo per velocizzare le prenotazioni dei vaccini degli over 80. Una ventina di dipendenti dell´Amministrazione comunale supporteranno l’Ats Sardegna per le prenotazioni dei vaccini per i circa 4mila ultraottantenni che ancora non lo hanno ricevuto







Sulla base degli elenchi, rigorosamente forniti dall’Ats, partiranno le telefonate verso i cittadini cagliaritani. Saranno solo chiamate in uscita, per le prenotazioni alla Fiera, e in nessun modo il Comune potrà dare informazioni sui programmi vaccinali, che restano di esclusiva competenza dell'Ats. «Sentiamo il dovere di dare il nostro contributo fattivo, i vaccini sono la strada per uscire dalla pandemia e ritornare alla vita quotidiana», dichiara il sindaco Paolo Truzzu.



Prosegue così la collaborazione tra il Comune di Cagliari e l'Ats Sardegna a favore dei cittadini cagliaritani e dell'intera Isola. «Con questo sforzo vogliamo dare una mano organizzativa per raggiungere l'obiettivo della piena vaccinazione dei cittadini con età superiore agli ottant'anni. Ovviamente, restiamo a totale disposizione per il proseguimento della campagna vaccinale» è la conclusione del primo cittadino.