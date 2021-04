Cor 16:16 Ispra, Alivesi e Di Maio puntano Tilloca All´indomani del blocco dei lavori a Punta Giglio, proprio sulla base delle risultanze dell´Ispra, le consigliere Alivesi e Di Maio si scagliano contro il presidente del Parco di Porto Conte Raimondo Tilloca: affermazioni gravissime







S'infiamma la contesa e s'inasprisce la polemica all'interno del Parco di Porto Conte all'indomani del



«Le azioni scorrette sono ben altre, sono fatte sottobanco e non sono certamente volte al raggiungimento del bene collettivo. Gentile Presidente, i tempi cambiano e con esso le tecniche e le tecnologie, un tempo le avremmo chiesto il verbale stenografico della seduta, oggi il verbale è digitale, così come sono digitali le comunicazioni e tutto il mio che sta dietro, compresi i social network che permettono di aggregare le personale senza incontrarsi fisicamente» concludono Alivesi e Di Maio (M5s). Commenti ALGHERO - «Gentile Presidente del Parco di Porto Conte, duole rivolgerci direttamente a Lei ma non possiamo sottacere ed accettare il pensiero da Lei espresso sulla libertà di iniziativa, prima che come membri eletti per rappresentare la nostra comunità - a differenza della sua nomina politica - come liberi cittadini. La procedura da Lei enunciata non è codificata in alcuna norma o prassi che si voglia. Sinceramente per apprezzare la gravità delle sue affermazioni abbiamo dovuto riascoltare le registrazioni, a caldo, in una situazione convulsa ed emotivamente coinvolgente, non ce ne eravamo resi conto».S'infiamma la contesa e s'inasprisce la polemica all'interno del Parco di Porto Conte all'indomani del blocco dei lavori a Punta Giglio . Così le consigliere Maria Antonietta Alivesi e Giusy Di Maio si scagliano contro il presidente e le sue affermazioni nel corso dell'ultima assemblea. «La richiesta fatta all'ISPRA dalla Consigliera Alivesi era tanto dovuta quanto opportuna, così come tanti altri pareri e riscontri che vengono continuamente chiesti alle istituzioni di ogni livello e così come dimostrano i fatti con la decisione di approfondire gli atti da parte dell'organismo regionale competente e responsabile. Pertanto, oltre a non stupirsi, dovrebbe fare ammenda oltre che modificare il suo personalissimo modo di interpretare le libertà personali» sottolineano.