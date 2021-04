Cor 17:30 Valle d´Aosta, Puglia e Sardegna restano rosse Rimangono tre sole regioni in Italia con massime restrizioni, tra queste la Sardegna. Nel frattempo Draghi annuncia in conferenza stampa che la zona gialla torna il 26 aprile, ma solo per attività all´aperto: ristoranti aperti a pranzo e cena e sport



trend potrebbe rimanere in zona rossa ben oltre il 25 aprile. L'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità fissa il valore medio nazionale dell'Rt allo 0,85 (era 0,92 la scorsa settimana), in diminuzione anche l'incidenza dei contagi che passano da 185 a 182. Nel pomeriggio il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà le ordinanze che entreranno in vigore da lunedì prossimo 19 aprile. Sono solo tre le Regioni che resteranno in rosso la settimana prossima: Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta. Nel frattempo Draghi annuncia in conferenza stampa che la zona gialla torna il 26 aprile, ma solo per attività all'aperto: ristoranti aperti a pranzo e cena e sport. Scuole di ogni ordine e grado aperte nelle zone gialle e arancioni.



Commenti CAGLIARI - L'Italia riparte, non la Sardegna, che se non dovesse invertire ilpotrebbe rimanere in zonaben oltre il 25 aprile. L'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità fissa il valore medio nazionale dell'Rt allo 0,85 (era 0,92 la scorsa settimana), in diminuzione anche l'incidenza dei contagi che passano da 185 a 182. Nel pomeriggio il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà le ordinanze che entreranno in vigore da lunedì prossimo 19 aprile. Sono solo tre le Regioni che resteranno in rosso la settimana prossima: Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta. Nel frattempo Draghi annuncia in conferenza stampa che la zona gialla torna il 26 aprile, ma solo per attività all'aperto: ristoranti aperti a pranzo e cena e sport. Scuole di ogni ordine e grado aperte nelle zone gialle e arancioni.