AstraZeneca over 60: adesioni nati ´56 e ´57

AstraZeneca. La registrazione al portale non sarà necessaria per tutti i soggetti identificati da un codice d’esenzione per patologia o che rientrano nella categoria dei cosiddetti “pazienti fragili”, che saranno quindi contattati direttamente dall’Ats o dalla struttura sanitaria che li ha in carico, per l’immunizzazione con vaccino Pfizer o Moderna. Commenti CAGLIARI - La Regione, con una nota dell’assessorato della Sanità, ha pubblicato un nuovo aggiornamento relativo alle modalità di adesione alla campagna di vaccinazione rivolta agli over 60. Da domani, sabato 17 aprile, potranno registrarsi sul portale dedicato su Sardegna Salute anche i nati del 1956 e ’57 che non hanno esenzioni per patologia. I cittadini registrati sulla piattaforma saranno contattati dal Cup per la comunicazione dell’appuntamento per la vaccinazione, con siero. La registrazione al portale non sarà necessaria per tutti i soggetti identificati da un codice d’esenzione per patologia o che rientrano nella categoria dei cosiddetti “pazienti fragili”, che saranno quindi contattati direttamente dall’o dalla struttura sanitaria che li ha in carico, per l’immunizzazione con vaccino Pfizer o Moderna.