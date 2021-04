Cor 20:26 Paola Deiana (M5s) col Rettore di Sassari La deputata Paola Deiana (M5s) incontra il Magnifico Rettore dell’Università di Sassari Gavino Mariotti: Un interlocutore stimolante e propositivo, con grandi idee per ampliare le competenze e facilitare sempre di più l´inclusione degli studenti







«Abbiamo convenuto sulla volontà di portare avanti una collaborazione tesa all’avvio di quei progetti idonei a creare nuove opportunità per il territorio e proiettare l'Università in un contesto internazionale che abbia a cuore il futuro dei giovani, di chi ha passione per la conoscenza in un autentico e concreto sviluppo della comunità sarda», ha fatto sapere la deputata algherese che ha ringraziato il Rettore, unitamente al prof. Salvatore Fadda «per la disponibilità e cordialità dimostrata in questo primo confronto». Commenti SASSARI - «Questa mattina ho avuto il vero piacere di incontrare il Magnifico Rettore dell’Università di Sassari, Gavino Mariotti. Un interlocutore stimolante e propositivo, con grandi idee per ampliare le competenze e facilitare sempre di più l'inclusione degli studenti, tutti».Lo ha detto la parlamentare del Movimento 5 stelle, Paola Deiana, al termine dell'incontro odierno con il Magnifico Rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti.«Abbiamo convenuto sulla volontà di portare avanti una collaborazione tesa all’avvio di quei progetti idonei a creare nuove opportunità per il territorio e proiettare l'Università in un contesto internazionale che abbia a cuore il futuro dei giovani, di chi ha passione per la conoscenza in un autentico e concreto sviluppo della comunità sarda», ha fatto sapere la deputata algherese che ha ringraziato il Rettore, unitamente al prof. Salvatore Fadda «per la disponibilità e cordialità dimostrata in questo primo confronto».