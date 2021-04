Red 8:07 Cultura: contributi a Olbia, c´è la graduatoria Il Comune ha pubblicato la graduatoria relativa al bando per l´erogazione di contributi ordinari a favore delle associazioni culturali cittadine







Commenti OLBIA – E' stata approvata la graduatoria provvisoria relativa ai contributi comunali per le associazioni olbiesi che hanno partecipato al Bando Cultura. «Da oltre un anno, le attività culturali hanno subito un forte rallentamento a causa della pandemia, si tratta però di un settore fondamentale per la nostra comunità e lo abbiamo voluto sostenere ancora una volta con questo bando». A dichiararlo è l'assessore comunale alla Cultura Sabrina Serra, che chiosa: «L'auspicio che la situazione sanitaria consenta la realizzazione di tutti i progetti finanziati». Gli ambiti di riferimento del bando includono la musica, il teatro, la danza, il cinema, le arti e la cultura della comunicazione, l'animazione e i percorsi educativo-formativi per bambini. La graduatoria è pubblicata sulla home page del sito internet istituzionale del Comune, nella sezione "Notizie".