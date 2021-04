Cor 14:54 Maxi-staff: dibattito a oltranza in Regione Il Consiglio regionale si riunirà martedì, 20 aprile. All’ordine del giorno anche la discussione sulla legge ribattezzata "poltronificio" che non manca di far discutere ed indignare in Sardegna, al pari dell´ormai famoso pranzo di Sardara



Commenti CAGLIARI - Il Consiglio regionale si riunirà domani, 20 aprile, alle 10. L’Aula esaminerà il Disegno di legge 261/A “Ulteriori interventi finanziari a favore delle attività economiche e dei lavoratori a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, approvato venerdì dalla Seconda e Terza commissione, riunite in seduta congiunta. All’ordine del giorno anche la prosecuzione dell’esame Disegno di legge N. 107/A. “Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione”. La legge ribattezzata "poltronificio" intanto, non manca di far discutere ed indignare in Sardegna, al pari dell'ormai famoso pranzo di Sardara, che ha visto riuniti nonostante le restrizioni politici, dirigenti regionali e imprenditori.