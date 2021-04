Red 13:24 Non ci ferma nessuno: Luca Abete all´UniCa La campagna sociale fa tappa all´Università degli studi di Cagliari. Giovedì mattina, il rettore Francesco Mola e gli studenti dialogheranno on-line con il popolare inviato di “Striscia la notizia”







Nella foto: Luca Abete Commenti CAGLIARI - Si terrà giovedì 22 aprile, alle 10.30, l'evento on-line “#NonCiFermaNessuno Cagliari talk”, la campagna sociale condotta da Luca Abete, il popolare inviato di “Striscia la notizia”, che per la prima volta approda in Sardegna grazie alla collaborazione con l’Università degli studi di Cagliari. All'iniziativa on-line parteciperanno il rettore Francesco Mola e gli studenti Piera Caocci, Valeria Marrone, Gian Piero Pusceddu, Federico Sias e Alessia Vargiu, che dialogheranno con il conduttore televisivo e con l'ospite Amaurys Pérez, uno dei più famosi pallanuotisti e allenatori.Pérez ha vinto la medaglia d’argento nella World league e i Mondiali nel 2011, ha conquistato l’argento olimpico a Londra e il bronzo nella World league disputata ad Almaty nel 2012. Durante l'evento, sarà assegnato il premio #NonCiFermaNessuno, un riconoscimento conferito su indicazione dell'Ateneo cagliaritano a una studentessa o a uno studente scelto come simbolo di energia, positività e coraggio.La manifestazione è giunta al settimo anno di attività e nel 2021 si presenta con una formula completamente rinnovata per parlare di coraggio, motivazione ma anche di opportunità, di solidarietà ed ecosostenibilità, «veri pilastri - precisa Abete - del mondo post Covid». Al grido “Contagiamoci di coraggio” il digital show, dedicato agli studenti universitari e delle scuole superiori, percorre l’Italia da nord a sud, isole comprese, per tre mesi, fino a maggio. La campagna ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica e da quest'anno anche il Patrocinio morale della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Per partecipare all’evento è possibile collegarsi al sito internet NonCiFermaNessuno.Nella foto: Luca Abete