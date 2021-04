Red 16:23 Il cibo dei centenari: Barbagia ai primi posti Il Ministero dell´Agricoltura finanzia il progetto “Il cibo dei centenari” del Distretto rurale della Barbagia nei primi posti della graduatoria finale







Le circa cento proposte delle imprese sono state istruite dal Ministero e ritenute tutte ammissibili a finanziamento. «Per il Distretto rurale della Barbagia ed i suoi soci, la grande soddisfazione di essere modello di sviluppo regionale, partendo da piccoli centri dell’entroterra, complessivamente otto Comuni per 10mila abitanti, che vincono perché da almeno quindici anni hanno deciso di lavorare assieme ed in sintonia, nonostante difficoltà di tenuta demografica ed economica», commenta Efisio Arbau. Commenti OLLOLAI - Il Distretto rurale della Barbagia (il primo nato in Sardegna) è sesto nella graduatoria nazionale del bando sui “Distretti del cibo” con il progetto “Barbagia, il cibo dei centenari". Infatti, il Ministero dell’Agricoltura ha approvato la graduatoria nella quale, al sesto posto risulta finanziato il progetto per una spesa ammissibile, comprensiva di investimenti privati e finanziamenti pubblici, di 25milioni di euro. Nei prossimi mesi, la fase operativa, con la materiale firma dell’accordo di programma e l’erogazione delle risorse. Si tratta, nello specifico, di investimenti aziendali per migliorare la conduzione aziendale, ma anche per la trasformazione e commercializzazione del prodotto.Per il primo e al momento unico Distretto rurale della Sardegna, Agenzia di sviluppo locale costituita in Fondazione di partecipazione, è una grandissima occasione per sviluppare le principali filiere produttive della Barbagia. I soci del Distretto sono l’Unione dei Comuni della Barbagia, enti di ricerca e di formazione professionale e oltre centocinquanta imprese operanti in Barbagia, di diversi settori. Distretto rurale che ha guidato in modo vincente le imprese associate in un importante bando ministeriale per misure di investimento, nonché promotore di diversi progetti di ricerca e sviluppo finanziati da diversi soggetti istituzionali.Le circa cento proposte delle imprese sono state istruite dal Ministero e ritenute tutte ammissibili a finanziamento. «Per il Distretto rurale della Barbagia ed i suoi soci, la grande soddisfazione di essere modello di sviluppo regionale, partendo da piccoli centri dell’entroterra, complessivamente otto Comuni per 10mila abitanti, che vincono perché da almeno quindici anni hanno deciso di lavorare assieme ed in sintonia, nonostante difficoltà di tenuta demografica ed economica», commenta Efisio Arbau.