Red 10:59 Ruba nei market: arresto ad Arzachena In manette una 43enne romena, sorpresa mentre rubava sette bottiglie di alcolici. Aveva con se merce per oltre 2mila euro, trafugata da alcuni esercizi commerciali



ARZACHENA – Ieri pomeriggio (martedì), i Carabinieri della Stazione di Arzachena, dopo un intervento scattato dalla richiesta pervenuta al 112 da parte del direttore di un supermarket in Viale Costa Smeralda, hanno arrestato in flagranza di reato una 43enne romena perchè, poco prima, aveva asportato sette bottiglie di alcolici dall'esercizio commerciale, per un valore complessivo di 150euro. Perquisita l'auto della donna, i militari hanno trovato altra merce, per un valore complessivo di circa 2mila euro, bottino di precedenti furti effettuati nelle stesse ore in altri negozi di Olbia. La refurtiva è stata restituita.