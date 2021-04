Red 9:27 Covid-19: Tempio piange una sua figlia Il sindaco Gianni Addis ha reso noto che martedì, una cittadina tempiese ricoverata a causa del virus è deceduta. Sono sessantasei i positivi (tredici per la variante inglese), mentre in quarantena ci sono 137 persone



TEMPIO PAUSANIA – Martedì, è deceduta una cittadina tempiese ricoverata a causa del Covid-19. Lo rende noto il sindaco di Tempio Pausania Gianni Addis che, con tutta l'Amministrazione, esprime alla famiglia «il più sentito e affettuoso cordoglio».



In base ai dati comunicati dal Servizio di Igiene pubblica, i positivi nella cittadina gallurese sono sessantasei (di cui almeno tredici per la variante inglese). Le persone poste in quarantena obbligatoria sono invece 137.



Si registra un aumento dei casi di positività e la presenza di varianti del virus, pertanto il primo cittadino esorta «tutti alla massima prudenza e a tenere comportamenti prudenti e responsabili per il bene di tutti. La campagna vaccinale procede, ma occorrerà ancora del tempo perché sia efficace per contenere la diffusione del virus».