Oristano: Sotgiu entra in Giunta

Nella foto: l'assessore comunale Marcella Sotgiu Commenti ORISTANO - Marcella Sotgiu è il nuovo assessore alle Attività produttive del Comune di Oristano. Il decreto di nomina è stato firmato martedì dal sindaco Andrea Lutzu, che in questo modo ha completato la composizione dell’Esecutivo rispettando anche la rappresentanza di genere.Sotgiu è commerciante nel settore della gioielleria, componente dell’Ente bilaterale per il terziario, del sindacato orafi e consigliere di amministrazione dell’Unifidi Sardegna. Le sono state affidate le deleghe in materia di mercati ed aree mercatali, zona franca, Zone economiche speciali, attività di supporto alla ripresa economica in conseguenza dell’epidemia al Covid-19. La delega alle attività produttive comprende l’artigianato, l’agricoltura, il commercio e l’industria.Lutzu ha assegnato anche nuove deleghe. A Maria Bonaria Zedda sono state assegnate le deleghe agli usci civici, la Polizia urbana e la sicurezza; a Gianfranco Licheri va l’urbanistica, l’edilizia residenziale privata e la tutela del territorio; a Carmen Murru l’housing sociale e l’edilizia residenziale pubblica.Nella foto: l'assessore comunale Marcella Sotgiu