Red 15:14 Sorpresi a bere nel bar: scattano le sanzioni Il locale è stato chiuso per tre giorni dai Carabinieri della Stazione di Mamoiada, mentre cinque clienti non hanno rispettato il divieto di consumare le bevande sul posto: per tutti sono scattate le sanzioni



MAMOIADA - I Carabinieri della Stazione di Mamoiada, nel corso di servizio di prevenzione finalizzato al controllo sull'osservanza del Dpcm del 2 mar hanno contestato l'illecito amministrativo a carico di un gestore di un bar del centro che ha consentito a numerosi clienti la consumazione sul posto, vietata per le note misure anti-Covid. I militari hanno sorpreso e sanzionato cinque avventori che non rispettavano il divieto di consumare le bevande sul posto, mentre al gestore è stata imposta la chiusura per tre giorni.