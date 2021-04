Cor 15:38 «Fame di poltrone, raggiunto il fondo» Durissimo affondo del consigliere regionale ed ex sindaco di Cagliari, Massimo Zedda. «Purtroppo c´è chi è impegnato a scavare per portare a fondo la nostra splendida Isola. Fermatevi, per il bene dei sardi e della nostra terra»





Il sistema del trasporto è in crisi, sono in difficoltà i porti, gli aeroporti, il trasporto scolastico e le aziende pubbliche e private. È senza lavoro il personale di Air Italy. Ma per questi problemi non c’è tempo».



E' il durissimo affondo del consigliere regionale ed ex sindaco di Cagliari, Massimo Zedda (nella foto), tra i più critici con l'esecutivo regionale e la maggioranza di Centrodestra guidata dalla Lega e dal Psd'Az che lo sostiene. Quello sulla legge ribattezzata "poltronificio" è ormai diventato un cavallo di battaglia delle opposizioni, consapevoli della grave spaccatura ormai creatasi nella società sarda, in uno dei periodi più bui che si ricordino.



