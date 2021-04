Cor 10:50 Cala l´Rt, la Sardegna verso l´arancione Presto l'ufficialità, che arriverà con la firma delle nuove ordinanze del Ministro Roberto Speranza, ma tutte le indiscrezioni parlano di passaggio nella fascia con meno restrizioni dal 26 aprile







Le regioni in arancione perdono, per ora, il treno delle riaperture: si tratta della Basilicata (rischio moderato, incidenza settimanale 201 casi per centomila abitanti), Calabria (rischio alto, incidenza 152), Sicilia (rischio moderato, incidenza 175) e Valle d’Aosta (rischio moderato, incidenza 227). Per la Sardegna permarrebbe il rischio alto, ma con una incidenza 132). Tutte le altre regioni sono in giallo, ossia Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Pa Bolzano, Pa Trento, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Commenti CAGLIARI - Dalla cabina di monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss, riunita come ogni venerdì per valutare i dati sull'andamento dei contagi, è emerso un quadro fatto di 16 Regioni in zona gialla, appena cinque in arancione e nessuna in rosso.L'Italia si colora così dicon solo cinque regioni in. E tra queste dovrebbe comparire anche la Sardegna. Manca ancora l'ufficialità, che arriverà soltanto con la firma delle nuove ordinanze del Ministro della saluta Roberto Speranza, ma tutte le indiscrezioni parlano di passaggio nella fascia con meno restrizioni dal 26 aprile.Le regioni in arancione perdono, per ora, il treno delle riaperture: si tratta della Basilicata (rischio moderato, incidenza settimanale 201 casi per centomila abitanti), Calabria (rischio alto, incidenza 152), Sicilia (rischio moderato, incidenza 175) e Valle d’Aosta (rischio moderato, incidenza 227). Per la Sardegna permarrebbe il rischio alto, ma con una incidenza 132). Tutte le altre regioni sono in giallo, ossia Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Pa Bolzano, Pa Trento, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.