Porto Torres: si unanime per i Peba Mercoledì, il Consiglio comunale ha approvato all´unanimità la mozione presentata dal consigliere comunale del Movimento 5 stelle Sebastiano Sassu sui Piani di eliminazione delle barriere architettoniche







La mozione sui Peba era stata protocollata e nell'ultima seduta, la massima assemblea cittadina l'ha approvata in maniera univoca. «Abbiamo conseguito una piccola grande vittoria, di cui siamo estremamente orgogliosi», proseguono gli esponenti del M5s turritano.



«Siamo consapevoli che la strada per la sua realizzazione non sarà facile e breve, ma noi siamo fiduciosi e vogliamo crederci. Un ringraziamento sentito va a tutto il Consiglio comunale», concludono dalla sede del Movimento 5 stelle di Porto Torres.



