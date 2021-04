Red 14:12 Sardi e sicuri: ultima tappa nel Sassarese I programma domani lo screening anti-Covid in ventisette Comuni: Ardara, Banari, Bessude, Borutta, Bottida, Bulzi, Burgos, Cargeghe, Cheremule, Cossoine, Erula, Esporlatu, Giave, Illorai, Ittireddu, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Muros, Nughedu San Nicolò, Nule, Padria, Putifigari, Romana, Semestene, Siligo e Tula







Appuntamento anche a Giave (Centro sociale, Viale Italia), Illorai (Palestra comunale, Via Cocco), Ittireddu (Palestra polivalente, Via Cavour), Mara (Caseggiato scolastico, Via Roma) e a Martis (Centro polivalente, località Sa tanca de idda). E ancora, a Monteleone Rocca Doria (Struttura Albergo, in Via Orti), Muros (Centro culturale “Renato Loria”, in Via Brigata Sassari), Nughedu San Nicolò (nella Palestra in Corso Umberto e nell'ex Cinema di Via Cagliari), Nule (Palestra comunale, Piazza San Pietro), nell'Aula consiliare di Padria, Putifigari (Palestra comunale, Via Mario Delitalia), Romana (nell'ex Scuola media di Via Berlinguer), Semestene (Sala consiliare del Comune, Piazza Dante Alighieri), Siligo (Centro sociale, Via Carta) e nell'Auditorium comunale di Tula. Commenti SASSARI - Si concentrerà interamente in un’unica giornata la terza e ultima tappa sassarese della campagna “Sardi e sicuri”. In totale sono ventisette i Comuni che domani, sabato 24 aprile, parteciperanno allo screening promosso dalla Regione autonoma della Sardegna e dall'Ares-Ats per contrastare la diffusione del Covid-19: Ardara, Banari, Bessude, Borutta, Bottida, Bulzi, Burgos, Cargeghe, Cheremule, Cossoine, Erula, Esporlatu, Giave, Illorai, Ittireddu, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Muros, Nughedu San Nicolò, Nule, Padria, Putifigari, Romana, Semestene, Siligo e Tula. I cittadini che volessero sottoporsi al tampone antigenico per la rilevazione del Coronavirus, potranno richiedere il test gratuitamente presentandosi dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18 in una delle sedi operative, muniti di tessera sanitaria.Ad Ardara, l'appuntamento è nel Centro sociale di Via Bachelet, a Banari nel Locale polivalente di Via La Marmora, a Bessude nel Centro Sociale di Via della Madonnina. E ancora, a Borutta (Centro polifunzionale di Corso Trieste), Bottida (Centro di aggregazione, in Via Funtana Ezza), Bulzi (Centro sociale, Via Roma), nella Palestra comunale di Burgos, a Cargeghe (Centro sociale, Via Nazzario Sauro), nel Salone parrocchiale di Cheremule, Cossoine (Centro sociale, Via Vittorio Emanuele), Erula (Palestra comunale, Via Frau) e a Esporlatu (Centro culturale polivalente, Via Brigata Sassari),Appuntamento anche a Giave (Centro sociale, Viale Italia), Illorai (Palestra comunale, Via Cocco), Ittireddu (Palestra polivalente, Via Cavour), Mara (Caseggiato scolastico, Via Roma) e a Martis (Centro polivalente, località Sa tanca de idda). E ancora, a Monteleone Rocca Doria (Struttura Albergo, in Via Orti), Muros (Centro culturale “Renato Loria”, in Via Brigata Sassari), Nughedu San Nicolò (nella Palestra in Corso Umberto e nell'ex Cinema di Via Cagliari), Nule (Palestra comunale, Piazza San Pietro), nell'Aula consiliare di Padria, Putifigari (Palestra comunale, Via Mario Delitalia), Romana (nell'ex Scuola media di Via Berlinguer), Semestene (Sala consiliare del Comune, Piazza Dante Alighieri), Siligo (Centro sociale, Via Carta) e nell'Auditorium comunale di Tula.