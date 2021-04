Red 19:21 Manomette il contatore: denuncia per furto energia elettrica I Carabinieri della Stazione di Dorgali hanno deferito in stato di libertà per furto di energia elettrica un 42enne nuorese, che avrebbe manomesso i circuiti elettrici del contatore della propria abitazione per limitarne la registrazione del consumo



DORGALI - I Carabinieri della Stazione di Dorgali hanno deferito in stato di libertà per furto di energia elettrica un 42enne nuorese, che avrebbe manomesso i circuiti elettrici del contatore della propria abitazione per limitarne la registrazione del consumo.



