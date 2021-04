Red 20:23 Contributo affitti: bando sospeso a Sassari Il bando per l´erogazione di contributi comunali integrativi per il pagamento degli affitti a favore di cittadini con particolare disagio economico per il 2021 è momentaneamente sospeso per apportare alcune modifiche nella procedura. Le domande già pervenute restano valide



Commenti SASSARI - Il bando per l'erogazione di contributi comunali integrativi per il pagamento degli affitti a favore di cittadini sassaresi con particolare disagio economico per il 2021 è momentaneamente sospeso per apportare alcune modifiche nella procedura. Le domande già pervenute restano valide. Sarà valutata la possibilità di prorogare la data di scadenza del bando a seguito di revisione dell'avviso.