S.A. 14:01 Algheresi alla finale nazionale scacchi: raccolta fondi I ragazzi della scuola media dell´Istituto Comprensivo n.2 di Alghero a conquistare un posto nelle Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi di Scacchi, che si terranno dall´11 al 14 maggio in Abruzzo. Via alla raccolta fondi per sostenere la trasferta



ALGHERO – Determinazione, passione e intelligenza strategica: sono questi gli ingredienti che hanno portato i ragazzi della scuola media dell'Istituto Comprensivo n.2 di Alghero a conquistare un posto nelle Finali Nazionali dei Campionati Studenteschi di Scacchi, che si terranno dall'11 al 14 maggio a Montesilvano, in Abruzzo. Un risultato eccezionale, raggiunto con impegno e sacrificio, che merita di essere celebrato. Ma per poter vivere questo momento unico, gli studenti hanno bisogno del supporto di tutta la comunità: la scuola, infatti, non dispone dei fondi necessari per coprire le spese della trasferta, tra viaggio, vitto e alloggio.



Per questo motivo è stata lanciata una campagna GoFundMe con un obiettivo semplice e nobile: dare a questi giovani talenti la possibilità di rappresentare Alghero a livello nazionale e vivere un’esperienza formativa e umana che porteranno nel cuore per tutta la vita. «Stiamo parlando di ragazzi giovanissimi che hanno scoperto negli scacchi non solo uno sport, ma una vera palestra di vita. Aiutarli a partecipare significa investire nei valori dell’impegno, della concentrazione e del gioco di squadra»,” affermano i docenti coinvolti nel progetto. L’intero ricavato sarà utilizzato esclusivamente per coprire le spese del viaggio e dei pasti dei partecipanti, affidati a un’agenzia di trasporti specializzata.



Nella foto: i ragazzi partecipanti