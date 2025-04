S.A. 13:40 Pallacanestro Alghero conquista i Play Off I ragazzi di coach Brembilla e coach Barracu, con una lunga striscia di vittorie, conquistano un settimo posto che sa di impresa. Ai quarti sfideranno il Carbonia



ALGHERO - La Pallacanestro Alghero Costruzioni Valentino ha conquistato i Play Off. I ragazzi di coach Brembilla e coach Barracu, con una lunga striscia di vittorie, conquistano un settimo posto che sa di impresa, considerando l’età media di 17,5 anni. Adesso testa ai quarti: sfida difficile contro Carbonia 2ª in classifica. Quando è cominciata l’avventura in Serie D l’unica certezza era quella di avere la squadra più giovane dell’intero Campionato, con la consapevolezza che sarebbe stata una stagione molto impegnativa. «Da diversi anni la Pallacanestro Alghero Costruzioni Valentino, grazie anche al Progetto di Inclusione Sociale “Diritto a Canestro” e grazie al Main Sponsor Costruzioni Valentino e ad altri amici Sponsor ha creato e fatto crescere anno dopo anno, un grande settore giovanile. Il settimo posto con il quale si è chiusa questa stagione regolare, va comunque oltre le nostre migliori aspettative e a coronare ulteriormente l’ottimo lavoro fatto sono i risultati del Settore Giovanile sia Maschile che Femminile, con un titolo regionale già portato a casa» le parole della società. Ora è il momento dell’Under 17 Eccellenza che Lunedì 5 maggio al Palamanchia giocherà gara 1 della Finale Regionale.