Controlli nel Nuorese: 20 sanzioni e bar chiuso

NUORO - I servizi straordinari di controllo del territorio messi in campo dalla Questura di Nuoro anche per questo fine settimana sono stati improntati a verificare il rispetto delle restrizioni vigenti per la "zona rossa", in cui ancora permane la Sardegna. Nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 aprile 2021 sono stati impiegati equipaggi delle Volanti della Questura, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Siniscola, di Tortolì, Macomer, della Polizia Stradale, del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna di Abbasanta, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che hanno effettuato coordinati e capillari controlli nelle piazze e nelle strade maggiormente interessate da fenomeni di aggregazione sociale.Nel corso dell'attività sono stati effettuati, complessivamente, 53 posti di controllo, sono state identificate 471 persone, sono stati controllati 331 veicoli. Nell'ambito dei dispositivi programmati nel Capoluogo e nei Comuni di Siniscola, Budoni e San Teodoro, Tortolì e Bosa sono stati controllati 48 esercizi pubblici per la somministrazione di cibi e bevande e sono state elevate 20 sanzioni amministrative per violazioni della disciplina di contrasto al Covid-19.Nel Capoluogo è stata disposta, inoltre, la chiusura di un bar per due giornate, poiché gli avventori e il titolare non rispettavano le misure di distanziamento interpersonale e le modalità di somministrazione. Infine, sempre nel Capoluogo, un giovane è stato segnalato al Prefetto poiché sorpreso in possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Ulteriori controlli saranno assicurati anche per tutta la prossima settimana.