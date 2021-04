Red 20:02 Basket: terno secco per la Mercede Le ragazze di coach Manuela Monticelli sbancano il PalaManchia battendo 52-56 la Pallacanestro Alghero nel match valido per la quarta giornata del campionato Under 16 di pallacanestro femminile







MERCEDE ALGHERO: Zoncu 13, Puggioni 4, Meloni, Derekyuvlieva 14, Spano 6, Zinchiri 8, Peana, N.Bebbu, Silanos 6, Delogu, G.Bebbu 5, Masnata. Coach Manuela Monticelli. Commenti ALGHERO – Con tre vittorie in quattro match, la Mercede si aggiudica il lungo derby “apparecchiato” dal particolare campionato i quest'anno, condizionato dalle norme anti-Covid. Le ragazze di coach Manuela Monticelli sbancano il PalaManchia battendo 52-56 la Pallacanestro Alghero nel match valido per la quarta giornata del campionato Under 16 di pallacanestro femminile.Top scorer del match la giallorossa Olandi, autrice di 21punti, ben coadiuvata da Spiga con 14 e Paco con 10. Tra le ospiti, ci sono i 14 punti di Derekyuvlieva e i 13 di Zoncu.«Finalmente, dopo quattro partite in pochi giorni contro la SAP, cambieremo avversarie. I derby, a prescindere dal livello, sono sempre partite particolari, disputarne addirittura quattro così vicini può fare perdere il senso della misura, ricercando i perché di una vittoria o di una sconfitta nelle cose più banali. Siamo contenti dei risultati, fini a sé stessi e speriamo in un pronto recupero di Masnata e Meloni, presenti in panchina, ma non disponibili», dichiara il general manager biancoblu Francesco De Rosa.PALLACANESTRO ALGHERO-MERCEDE ALGHERO 52-56:PALLACANESTRO ALGHERO: Paco 10, Caria, Natoli, Dacrema, Chiavetta, Spiga 14, Atanasio 2, Cossu, Cherchi, Olandi 21, Murgia 5, Bezzu. Coach Stefania Bazzoni.MERCEDE ALGHERO: Zoncu 13, Puggioni 4, Meloni, Derekyuvlieva 14, Spano 6, Zinchiri 8, Peana, N.Bebbu, Silanos 6, Delogu, G.Bebbu 5, Masnata. Coach Manuela Monticelli.