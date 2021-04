Antonio Burruni 10:39 Tc Alghero: esordio vincente in D2 La squadra maschile, guidata da capitan Michele Fois, sbanca per 0-4 i campi del Tc La Maddalena nella prima giornata. Sconfitta con lo stesso risultato per la squadra femminile in serie C, di scena a Decimomannu. I risultati delle giovanili







Domenica dedicata anche ai campionati giovanili. Nell'Under 16 femminile, Alghero ha ceduto 3-0 sui campi del Tc Ghilarza. Nell'U12 femminile, il Tc Alghero A ha battuto il Tc Oristano B 2-1 mentre, con lo stesso risultato, il Tc Alghero B ha perso contro il Tc Oristano A. Commenti ALGHERO – Esordio vincente per il Tc Alghero nel campionato di serie D2 maschile. I ragazzi guidata da capitan Michele Fois hanno sbancato per 0-4 i campi del Tc La Maddalena, grazie alle vittorie in singolare di Nicolò Serra (6-0 6-2 a Talarico), Davide Scanu (su uno sfortunato Piras, 6-1 4-5 rit.) e Francesco Sini (6-2 6-3 a Calò) e del doppio composto da Alessandro Ivaldi e Serra (6-0 6-2 su Taralico e Ledda).Nel prossimo turno, ancora un impegno in trasferta, sui campi del Generale Rossi di Cagliari.Domenica amara per la squadra algherese impegnata nella serie C femminile, sconfitta 4-0 sui campi del Ct Decimomannu. Risultato deciso già con i singolari, con le padrone di casa meglio classificate rispetto alle ragazze di capitan Cristiano Monte: Anastasia Ogno (3.2) ha ceduto 6-1 6-2 contro Ottavia Massetti (2.6), Chiara Razzuoli (3.4) ha perso 7-5 6-1 contro Elisa Armosini (2.8) e Claudia Bardino (3.5) ha lottato, ma non è riuscita a fermare Alessia Manca (3.1), che l'ha spuntata in rimonta per 3-6 6-3 7-6 (3). In doppio, Ogno e Razzuoli hanno perso 6-3 6-2 contro Massetti e Armosini.Domenica dedicata anche ai campionati giovanili. Nell'Under 16 femminile, Alghero ha ceduto 3-0 sui campi del Tc Ghilarza. Nell'U12 femminile, il Tc Alghero A ha battuto il Tc Oristano B 2-1 mentre, con lo stesso risultato, il Tc Alghero B ha perso contro il Tc Oristano A.