La poesia de lunedì: Kostas G

Kariotakis Il Quotidiano di Alghero si arricchisce della rubrica settimanale "La poesia del lunedì", ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau





Il vento, quando passa sulle corde,

come catene sospese, risveglia

dei versi, dei rumori dissonanti.



Noi siamo antenne un poco singolari.

Come dita s’innalzano nel caos,

in cima ad esse echeggia l’infinito,

ma ben presto cadranno giù, spezzate.



Noi siamo sensazioni un po’ disperse

senza speranza di concentrazione.

Nei nostri nervi tutto si confonde.



Ci duole il corpo, duole la memoria.

Ci scacciano le cose, e la poesia

è il rifugio che sempre più invidiamo.



_ Kostas G. Kariotakis _

